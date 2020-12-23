Туроператоры заявили, что внутренний туризм в России в 2020 году упал на 35-40%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Внутренний туризм в России в 2020 году снизился на 35-40% по числу поездок по сравнению с прошлым годом, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Снижение общего потока туристов в сфере внутреннего туризма составило 35-40%", - сказала она.

В прошлом году россияне совершили 68 млн внутренних поездок, в этом - 40 млн поездок, уточнила она.

Выезд туристов за рубеж

Выездной туризм из России в 2020 году сократился на 77% по сравнению с предыдущим годом, также сообщила Майя Ломидзе.

"По итогам 2020 года, по нашим оценкам, общий объем туристов - 2 млн 753 тыс. человек, это включая первый квартал, когда у нас еще не было пандемии, и поток был достаточно активный, в том числе по популярным зимним направлениям. И снижение по сравнению с прошлым годом составляет 77%", - сказала Ломидзе.