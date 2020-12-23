Объем инвестиций в экономику Кубани в период пандемии превысил 250 млрд рублей

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиционных вложений в экономику Краснодарского края в 2020 году в условиях пандемии коронавируса превысил 250 млрд рублей, на Кубани реализуются проекты на сумму 1,8 трлн рублей, сообщил ТАСС по итогам очередной сессии депутатов спикер законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

В среду депутаты в ходе очередной сессии приняли закон "О регулировании отдельных отношений в сфере защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК)" на территории Краснодарского края. Полномочиями по заключению СЗПК будет наделен департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Ранее сообщалось, что Кубань одна из первых в стране заключила соглашение о СЗПК на строительство тепличного комплекса с объемом инвестиций 6,4 млрд рублей.

"Даже несмотря на все сложности этого года, на территории края было вложено более 250 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Сегодня на Кубани в различных стадиях реализации находятся более 400 крупных инвестпроектов, общая сумма капиталовложений составила порядка 1,8 трлн рублей", - сказал Бурлачко.

Он отметил, что принятие закона будет способствовать созданию максимально благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвесторов в регион. "Нам нужны проекты, благодаря которым появятся новые предприятия. А это дополнительные рабочие места и налоги в бюджеты всех уровней", - добавил он.

Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев в ходе сессии сообщил, что в настоящее время в регионе проводится работа с 15 компаниями, с которыми планируется заключение соглашений о защите капиталовложений.

За последние три года в экономику Краснодарского края привлекли более 1,4 трлн рублей инвестиций. По итогам 2019 года в экономику региона вложено порядка 439,6 млрд рублей инвестиций с темпом роста 79,1% к уровню 2018 года. По общему объему инвестиций Краснодарский край входит в топ-10 регионов в стране и является лидером в Южном федеральном округе (ЮФО). С 2017 по 2019 годы в Краснодарском крае реализовано 250 крупных проектов на сумму свыше 293 млрд рублей, созданы 10 тыс. новых рабочих мест.

О СЗПК

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий).