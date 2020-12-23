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Nord Stream 2 не представил датскому регулятору новый график работ по "Северному потоку"

Ранее в Датском энергетическом агентстве пояснили, что перед возобновлением работ по прокладке труб компания Nord Stream 2 AG должна представить обновленный график, ведомство не должно утверждать его

СТОКГОЛЬМ, 23 декабря. /ТАСС/. Датское энергетическое агентство (ДЭА) пока не получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки в исключительной экономической зоне королевства газопровода "Северный поток - 2", что является условием продолжения проекта. Об этом ТАСС сообщили в среду в ведомстве.

"ДЭА пока не получало обновленного расписания", - отметил представитель пресс-службы регулятора Мортен Кристенсен.

Как пояснили ранее в ДЭА, перед возобновлением работ по прокладке труб компания Nord Stream 2 AG должна представить обновленный график. Ведомство не должно утверждать его.

Как сообщалось ранее, трубоукладочная баржа "Фортуна" с 15 января 2021 года может начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании. Планируется, что судно уложит 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии до конца 2020 года.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

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