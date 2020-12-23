Delivery Club начал работать с операторами кейтеринга для организации праздников

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Delivery Club начал сотрудничать с операторами кейтеринга для организации корпоративных или домашних вечеринок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Delivery Club начал работать с операторами кейтеринга. Новое направление поможет пользователям с организацией как корпоративных, так и домашних вечеринок. Раздел под названием "Кейтеринг" появился на сайте и в приложении сервиса", - сообщили в компании.

Отмечается, что первыми партнерами Delivery Club в этом направлении стали "Home Food кейтеринг" от сети кафе и пекарен "Хлеб Насущный" и "ВкусВилл праздник" от одноименного продовольственного ретейлера. Время и цена доставки, а также минимальная стоимость заказа варьируются в зависимости от условий каждого конкретного партнера. Доставка блюд осуществляется логистическими службами операторов кейтеринга.

"Из-за пандемии и введенных ограничений в работе ресторанов изменился подход к организации мероприятий: многие корпоративы отменили или изменили их формат - на "ламповый", в узком кругу. Delivery Club всегда оставался сервисом, где пользователь может оперативно заказать еду для вечеринки. Но многие устали от пиццы и роллов - перед Новым годом появился запрос на разнообразное меню, которое часто можно найти в ассортименте кейтерингов. С другой стороны, работа в направлении кейтеринга может стать для некоторых ресторанов еще одним способом поддержать свой бизнес на фоне снижения посещаемости", - пояснили в пресс-службе Delivery Club.