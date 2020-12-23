Председатель Мособлдумы спрогнозировал сроки восстановления экономики в Подмосковье

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Экономика Московской области после пандемии коронавируса восстановится в 2023 году. Такое мнение высказал в среду журналистам председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"Мы только в 2023 году вернемся на те показатели, на которые рассчитывали. Если брать этот год, то у нас после девятимесячного провала [в экономике], в сентябре, октябре, ноябре, декабре идет заметный рост, то есть восстановление и промышленного производства, и торгового оборота, и всех других показателей идет диаграмма вверх", - сказал Брынцалов.

Он добавил, что бюджет Подмосковья в 2020 году из-за пандемии недосчитался около 130 млрд рублей.

Кроме этого, Брынцалов напомнил, что в этом году в регионе на борьбу с новой коронавирусной инфекцией выделили почти 60 млрд рублей, в том числе на приобретение необходимого оборудования и медикаментов, перепрофилирование учреждений для приема пациентов с коронавирусом. "При принятии бюджета следующего года мы уже запланировали 26 млрд рублей", - подчеркнул глава Мособлдумы.