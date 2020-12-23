Три ветропарка суммарной мощностью 260 МВт построят в Ростовской области в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Инвесторы завершат в 2021 году строительство трех ветроэлектростанций (ВЭС) в Ростовской области. Как сообщил в среду в ходе пресс-конференции заместитель губернатора региона Игорь Сорокин, суммарная мощность "зеленых" электростанций составит 260 МВт.

"В 2021 году планируется запуск ветропарков в Азовском, Зимовниковском и Каменском районах, суммарной мощностью 260 МВт", - сказал Сорокин.

В пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона уточнили, что речь идет о проектах компаний "Энел Рус Винд Азов", "НоваВинд" и "УК "Ветроэнергетика". Последняя реализует уже второй этап строительства ветропарка в Каменском районе и городе Донецке Ростовской области.

Сорокин напомнил, что в 2020 году Ростовская область вышла на первое место по установленной мощности ветрогенерации среди регионов РФ. Введены в эксплуатацию первые ветропарки на территории Красносулинского и Каменского районов суммарной мощностью 350 МВт. До 2024 года в регионе будут построены ВЭС суммарной мощностью более 700 МВт. Инвестиции в отрасль составят более 70 млрд рублей. В 2020 году реализованы проекты на сумму более 35 млрд рублей. Сейчас инвесторы подбирают новые площадки для создания ветропарков.

На минувшей неделе стало известно, что ввод в эксплуатацию Азовской ВЭС перенесен на первое полугодие 2021 года из-за последствий пандемии. Причиной задержки, по словам Сорокина, стали, в том числе, ограничительные меры, которые не позволили иностранным техническим специалистам своевременно приступить к работе в России. Кроме того, в этих условиях инвестор столкнулся со сложностями с поставкой оборудования. На данный момент основные строительные работы завершены, включая монтаж всех ветроэнергетических установок. Специалисты выполняют пусконаладочные работы.

На сегодня в Ростовской области действуют четыре ВЭС. Выработка электроэнергии введенными в 2020 году в эксплуатацию ВЭС составила более 570 тысяч МВт/ч. Согласно прогнозу, в бюджет Ростовской области деятельность ветропарков уже в этом году принесет 300 млн рублей.

Региональные власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в Ростовской области электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.