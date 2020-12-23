АТОР не ожидает открытия границ для россиян новыми странами до середины января

"После истории с новым штаммом вируса в Великобритании у нас было ощущение, как бы не позакрывали то, что открыто. Были такие опасения, слава богу, не случилось. Но, честно говоря, мы не ожидаем открытия новых направлений как минимум до середины января", - сказала она, отвечая на вопрос, могут ли в ближайшее время открыть свои границы для российских туристов какие-то страны.

Россия открывает границы с другими странами на принципах взаимности. В настоящее время для путешествий из России открыты 16 стран, в том числе Турция, ОАЭ, Танзания, Куба и Мальдивы. Еще в 107 странах действуют особые условия на въезд, например, необходимость пройти карантин или сдать тест на отсутствие коронавируса. В 102 странах для россиян введены ограничения.