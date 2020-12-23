Дегтярев: Дальневосточной авиакомпании передадут 25% акций "Хабаровских авиалиний"

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Дальневосточная авиакомпания, которая создается на базе "Авроры", получит 25% акций авиакомпании "Хабаровские авиалинии", осуществляющей перевозки по Хабаровскому краю. Об этом в среду сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.

"Хабаровские авиалинии" - краевая авиакомпания, обеспечивающая связь отдаленных поселений Хабаровского края с Хабаровском и другими городами. Авиакомпания также перевозит вахтовиков для горнорудных и металлургических компаний, выполняет рейсы по заявкам санитарной авиации, доставляет почту.

"По авиакомпании "Хабаровские авиалинии". Она сохраняется, и это жесткая моя личная позиция и позиция правительства Хабаровского края. Да, будет создана дальневосточная единая авиакомпания, которая от нас получит возможность управлять блокирующим пакетом нашей авиакомпании с сохранением бренда, то есть 25% мы отдадим в доверительное управление, и не более того. И на этом поставлена жирная точка [вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе] Юрием Петровичем Трутневым", - сказал Дегтярев.

Он уточнил, что региональные власти ведут переговоры по операционному лизингу либо по аренде нескольких самолетов. "[Они] будут окрашены в наши цвета, будут летать из Хабаровска в те поселения, куда возможно, как можно шире", - сказал Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством в декабре 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры.

Создание дальневосточной региональной авиакомпании включено в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что авиакомпания будет создана на базе "Авроры" до 1 февраля 2021 года.