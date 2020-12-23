Поезда в Крым за год с момента запуска движения перевезли более 1,1 млн пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Поезда "Таврия", курсирующие в Крым и Севастополь, в течение первого года эксплуатации инфраструктуры Крымского моста перевезли более 1,1 млн пассажиров, сообщили в среду в пресс-службе компании-оператора перевозок "Гранд сервис экспресс".

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Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто ровно год назад. Первый пассажирский поезд пришел 25 декабря 2019 года в Севастополь, второй - 26 декабря в Симферополь.

"За год курсирования поездами, следующими в Крым, перевезено более 1 100 000 путешественников, 75% из них увидели Крымский мост, все "Таврии" выполнили 2 290 рейсов и проехали более 5,3 млн километров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за год курсирования поездом № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь перевезено более 330 тыс. пассажиров и совершено 265 оборотных рейсов. "Обеспечивая пассажирские перевозки с декабря 2019 года, несмотря на сложности текущего года, мы развернули маршрутную сеть, увеличив количество направлений с двух до 16, также развиваем новые направления деятельности, в том числе туристической направленности", - рассказал генеральный директор транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, его слова приводятся в сообщении.

Каждый пятый пассажир поездов "Таврия" - ребенок, который ездил отдыхать на курорты с родителями, отметили в пресс-службе. "В поезде у проводника чаще всего заказывают чай с печеньем, а в качестве сувенира предпочитают эксклюзивный магнит с достопримечательностями Крыма. В составе поездов "Таврия" курсируют вагоны-рестораны с широким ассортиментом блюд русской и европейской кухни. Всего за год курсирования поездов в Крым и обратно в вагонах-ресторанах было заказано 200 тыс. блюд и более 140 000 напитков, из которых 46% были безалкогольными", - сообщается в пресс-релизе.

Также отмечается, что самым популярным блюдом на первое по итогам года стал борщ. На второе пассажиры предпочитали бефстроганов с картофельным пюре, а на десерт - яблочный штрудель с мороженым. "Комфорт и безопасность в поездке поддерживают сотрудники поездной бригады. За год количество персонала выросло в 2,5 раза - до 1 460 человек. Средний возраст сотрудника поездной бригады - проводника - 37 лет, в равных долях в поездах "Таврия" работают мужчины и женщины", - говорится в сообщении.