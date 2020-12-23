Обороты торговли косметикой и парфюмерией перед Новым годом в Москве выросли на 60%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Среднесуточный оборот в торговле непродовольственными товарами за неделю, с 14 до 20 декабря, вырос в Москве на 36% по сравнению с прошлым годом, оборот торговли косметикой и парфюмерией вырос на 60%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пандемия и действующие в Москве ограничения не мешают москвичам активно готовиться к встрече Нового года, более того, москвичи делают покупки даже активнее, чем годом ранее. Так, среднесуточный оборот в торговле непродовольственными товарами за неделю, с 14 до 20 декабря, по данным ККТ (контрольно-кассовой техники - прим. ТАСС) вырос на 8% к предыдущей неделе - до 11,3 млрд рублей. По сравнению с предпоследней неделей предыдущего года он увеличился на 36%.

"Уходящий год был для всех нас абсолютно не похожим на все предыдущие, но празднование Нового года отменить невозможно. В преддверии праздника люди покупают подарки друзьям и близким, обновляют домашнюю обстановку и технику. Обороты торговли товарами для дома и новогодней сувенирной продукцией на прошлой неделе выросли более чем в три раза к аналогичной неделе прошлого года, а косметикой и парфюмерией - на 60%. Это самые популярные товары, которые москвичи приобретают перед Новым годом. На них в совокупности приходится более четверти среднесуточного оборота непродовольственной торговли", - сказал Ефимов, чьи слова цитирует пресс-служба. .

Он добавил, что спрос на товары для дома и мебель на прошлой неделе вдвое с лишним превысил показатель той же недели прошлого года. На 15% увеличились продажи компьютеров и периферии. Рост спроса на мебель, осветительные приборы и технику закономерен - москвичи больше времени проводят дома и в связи с этим стремятся улучшить условия для жизни, отдыха и удаленной работы.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, перед Новым годом люди традиционно запасаются продуктами к новогоднему столу. С 14 по 20 декабря 2020 года среднесуточный оборот продовольственной торговли вырос до 4 млрд рублей, превысив на 4,6% показатели предыдущей недели.

"Очевидно, что в силу ограничений многие москвичи изменят формат празднования Нового года, заменив зарубежные поездки и походы в ресторан на праздник в домашней обстановке, поэтому к новогоднему застолью готовятся и те, кто раньше уезжал из дома на праздники", - сказал он.