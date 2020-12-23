Enel ввела в ЮАР ветроэлектростанцию стоимостью €200 млн

ТАСС, 23 декабря. Enel Green Power RSA, "дочка" Enel, ввела в промышленную эксплуатацию в ЮАР ветроэлектростанцию мощностью 140 МВт, говорится в сообщении компании. Инвестиции в проект составили €200 млн.

"Дочерняя компания Enel - Enel Green Power RSA - успешно ввела в промышленную эксплуатацию свою ветроэлектростанцию Nxuba мощностью 140 МВт в Восточно-Капской провинции. Ожидается, что проект, строительство которого потребовало инвестиций в размере €200 млн, будет генерировать 460 ГВт/ч электроэнергии в год", - сказано в сообщении.

Ветроэлектростанция позволит сократить выбросы CO2 примерно на 460 тыс. тонн в год, отметила компания.

На объекте внедрены передовые цифровые технологии для проведения проверок на месте и интеллектуального контроля работы компонентов ветряных турбин. Использование инновационных решений позволит обеспечить более надежный и точный сбор данных, тем самым повысив общее качество работы и оптимизировав коммуникацию между работниками на станции, говорится в сообщении Enel.