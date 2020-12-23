Бюджет Новгородской области на 2021 год принят с ростом доходов на 4,2 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Новгородской областной думы большинством голосов в среду приняли во втором окончательном чтении проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Ко второму чтению доходная часть бюджета была увеличена более чем на 4 млрд рублей, дефицит составит 1 млрд 865,7 млн рублей, сообщил, представляя законопроект, председатель комитета облдумы по бюджету, финансам и экономике Анатолий Федотов.

"Ко второму чтению подготовленный проект областного закона выглядит следующим образом: доходы областного бюджета на 2021 год увеличены в целом на 4 млрд 234,2 млн рублей. Общий объем доходов областного бюджета на 2021 год составил 39 млрд 281,3 млн рублей. Расходы областного бюджета на 2021 год ко второму чтению увеличены на 4 млрд 234,2 млн рублей и составили 41 млрд 146,9 млн рублей. Дефицит бюджета составит 1 млрд 865,7 млн рублей", - сказал Федотов.

По его словам, объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличился на 400 тыс. рублей и составил 27 млрд 156,8 млн рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2021 год увеличены ко второму чтению на 4 млрд 233,8 млн рублей. Также он отметил, что ко второму чтению произведено перераспределение расходов областного бюджета. Они увеличены ко второму чтению на образование (на 541,5 млн рублей), здравоохранение (на 667,3 млн рублей), социальную политику (2 млрд 186,6 млн рублей).

Как пояснил во время заседания Федотов, на 2022 год прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета ко второму чтению увеличен на 2 млрд 798,3 млн рублей и предусматривается в сумме 37 млрд 184 млн рублей.

"На 2023 год прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета ко второму чтению увеличен на 2 млрд 486,1 млн рублей и составит 39 млрд 485,8 млн рублей", - добавил он, уточнив, что расходы на 2022 год предлагается утвердить в сумме 38 млрд 564,4 млн рублей, на 2023 год - 40 млрд 866,2 млн рублей.