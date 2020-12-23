Кабмин скорректировал нацпроекты

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство России скорректировало национальные проекты в соответствии с национальными целями развития, которые ранее были обновлены и продлены до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Правительство уже скорректировало национальные проекты в соответствии с обновленными целями и задачами", - сказал он.

По каждому из них были выделены "общественно значимые результаты, непосредственно влияющие на улучшение качества жизни граждан и условия ведения предпринимательской деятельности, а также описаны показатели их достижения", указал премьер.

Мишустин обратил внимание на то, что реализация национальных проектов не прерывалась и в этом году. "Например, в рамках национального проекта "Демография" почти 65 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки и около 30 тыс. дополнительных мест для детей до трех лет было создано в дошкольных организациях", - заметил он.

Глава российского кабмина также сообщил о создании информационной системы управления, которая станет единой платформой по координации выполнения единого плана достижения национальных целей. "Мы получим новый, эффективный инструмент контроля, чтобы использовать конкретные цифровые показатели, а не субъективные оценки, следить за развитием событий практически в режиме онлайн", - пояснил премьер. По его словам, это позволит властям на любом этапе "вовремя вмешаться, чтобы исключить отклонения от плана".

Для повышения эффективности контроля доступ к этой системе получат представители всех уровней власти, подчеркнул Мишустин. "Это позволит повысить результативность принимаемых мер реагирования, избавит от дублирования решений на различных уровнях", - указал он.

О национальных проектах

Изначально цели развития страны на ближайшие годы были поставлены "майским указом" 2018 года, на основе которого были сформированы национальные проекты, рассчитанные до 2024 года. Однако пандемия коронавируса изменила социально-экономические условия, потребовала перераспределения средств и более эффективного использования возможностей, в результате чего президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать планы, а также определить задачи на предстоящее десятилетие. В июле глава государства подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, для реализации которого был разработан единый план.

Национальные цели развития

Финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в ближайшие три года составит более 39 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ.

"На реализацию плана выделяются серьезные ресурсы, в следующие три года - более 39 трлн рублей или около 13 трлн рублей в год", - сказал глава кабмина. Он отметил для сравнения, что ежегодная стоимость всех нацпроектов составляет всего около 2 трлн рублей.

"Таким образом, бюджетные расходы теперь жестко связаны с достижением национальных целей развития", - подчеркнул Мишустин, добавив, что большая часть этих средств будет выделена на два направления: социальные программы и развитие экономики. Кроме того, продолжил премьер, по предложению рабочих групп Госсовета был разработан отдельный раздел, в котором предусмотрены существенные ресурсы на развитие регионов РФ.

Глава кабмина отметил, что этот план стал первым таким объемным стратегическим документом, который связывает в единое целое национальные цели развития, нацпроекты и госпрограммы. По словам Мишустина, он отвечает "на три ключевых вопроса: когда, где и какие шаги правительство предлагает сделать" для достижения соответствующих показателей. Премьер поблагодарил всех, кто участвовал в разработке единого плана, указав, что в нем подробно прописана логика достижения каждой национальной цели.

Изначально национальные цели были поставлены "майским указом" 2018 года, на основе которого были сформированы национальные проекты, рассчитанные до 2024 года. Однако пандемия коронавируса изменила социально-экономические условия, потребовала перераспределения средств и более эффективного использования возможностей, в результате чего президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать планы, а также определить задачи на предстоящее десятилетие. В июле глава государства подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года, для реализации которого был разработан единый план.

Ежегодное уточнение единого плана

Михаил Мишустин предложил предусмотреть возможность ежегодного уточнения единого плана по достижению национальных целей развития до 2024 года и на плановый период до 2030 года, так как он должен быть гибким рабочим инструментом. С таким предложением глава кабинета министров выступил в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"При подготовке плана власти исходили из того, что это должен быть гибкий рабочий механизм, поэтому предлагаем предусмотреть возможность ежегодного уточнения единого плана", - сказал премьер.

Он заметил, что сейчас операционный период плана определен 2024 годом. "То есть плюс один год к трехлетнему бюджету", - сказал Мишустин. По его словам, необходимо в дальнейшем выстроить работу так, чтобы оперативно и точно реагировать на различные вызовы, риски, обеспечив при этом "необходимую прочность конструкции плана и ответственность правительства по достижению национальных целей".

"Считаю, что итогом нашей общей командной работы может стать одобрение единого плана и обновленных национальных проектов на сегодняшнем заседании совета, чтобы мы могли приступить к их реализации максимально оперативно, буквально с 1 января следующего года", - резюмировал глава российского кабмина.

Изначально цели развития страны на ближайшие годы были поставлены "майским указом" 2018 года, на основе которого были сформированы национальные проекты, рассчитанные до 2024 года. Однако пандемия коронавируса изменила социально-экономические условия, потребовала перераспределения средств и более эффективного использования возможностей, в результате чего президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать планы, а также определить задачи на предстоящее десятилетие. В июле глава государства подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, для реализации которого был разработан единый план.