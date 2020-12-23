Резидент "Сколково" привлек 160 млн руб. на развитие платформы анализа медицинских данных

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Компания "Интеллоджик" - резидент кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково" - привлекла 160 млн руб. инвестиций на развитие своей платформы искусственного интеллекта для быстрого и точного выявления патологий, в том числе при коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом в среду сообщила пресс-служба фонда.

"Интеллоджик" привлекла 160 млн руб. инвестиций в рамках раунда B с целью дальнейшего развития платформы искусственного интеллекта для анализа медицинских исследований Botkin.AI. <...> Текущий раунд инвестиций направлен на дальнейшее развитие и обеспечение масштабирования платформы, расширение продаж в России и выход на международные рынки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лид-инвестором выступила компания "Юникорн Кэпитал Партнерс". Она управляет венчурным фондом "ФармМед инновации", который сфокусирован на инвестициях в разработку лекарственных препаратов, медицинских изделий и программного обеспечения для медицины. Фонд создан при участии Российской венчурной компании и Министерства промышленности и торговли РФ. Со-инвестором выступил инвестиционный холдинг "Ташир МЕДИКА", специализирующийся на финансировании и развитии активов в сфере здравоохранения. В раунде также участвовали все текущие инвесторы компании "Интеллоджик" - венчурные фонды RBV Capital, Digital Evolution Ventures (УК "Орбита Капитал Партнерз"), "ПраймерКэпитал" и "ЭкспоКапитал".

Генеральный директор компании "Интеллоджик" Сергей Сорокин считает, что проект Botkin.AI выходит на новый уровень развития. "Имеющиеся у нас технологии позволяют развивать нашу платформу как комплексный продукт принципиально нового класса для рынка анализа медицинских исследований", - отметил он. При этом в компании рассчитывают, что новые инвестиции помогут "Интеллоджик" стать заметным игроком на международной арене.

Платформа Botkin.AI предназначена для анализа и определения патологий на снимках компьютерной томографии, рентгена, маммографии. В проекте используется собственная запатентованная технология создания математических моделей пациентов на базе искусственного интеллекта. Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Алексей Алехин напомнил, что Botkin.AI получила единственное в России регистрационное удостоверение как медицинское изделие с технологией искусственного интеллекта класса риска 2б.

"Использование искусственного интеллекта, безусловно, расширяет возможности российской медицинской промышленности, особенно в области функциональной диагностики, в том числе диагностики заболеваний, имеющих большой риск для здоровья, таких как онкологические заболевания, а также для проведения скрининга", - цитирует Алехина пресс-служба.

Искусственный интеллект для пандемии

По словам председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, Botkin.AI делает распознавание диагностических изображений компьютерной томографии и постановку диагноза более эффективным и доступным и позволяет врачам-рентгенологам выявлять тысячи случаев заболевания на ранних стадиях.

"Проект отлично зарекомендовал себя в тяжелый период пандемии благодаря снижению нагрузки на врачей, когда особое значение приобретала скорость и высокая точность выявления патологий. Именно такие решения, спасающие жизни, позволяющие людям жить еще много-много лет, и поддерживает фонд "Сколково". Мы уверены, что с новым раундом инвестиций и присоединением новых акционеров проект Botkin.AI реализует свой инновационный потенциал и займет достойное место среди решений нового поколения для здравоохранения", - цитирует пресс-служба Дворковича.

Платформа уже коммерчески используется радиологами в ряде регионов России и в пилотных проектах за рубежом. В компании "Интеллоджик" сформирован научно-медицинский консультативный совет, который возглавляет президент Российского общества рентгенологов и радиологов, руководитель курса лучевой диагностики Факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова профессор Валентин Синицын.

"Пандемия коронавируса подстегнула и без того высокий интерес к технологиям искусственного интеллекта в медицине, открыв целый ряд новых возможностей для успешного коммерческого внедрения платформы Botkin AI в медицинскую практику. "Интеллоджик" соединяет профессиональный коллектив, разработки мирового уровня и первоклассный синдикат инвесторов, что делает ее привлекательным объектом для инвестиций", - считает управляющий партнер "Юникорн Кэпитал Партнерс" Максим Горбачев, слова которого приводятся в сообщении.

Управляющий партнер "Ташир МЕДИКА" Арсен Галстян добавил, что в холдинге высоко оценивают потенциал использования искусственного интеллекта в медицине и особенно - в функциональной диагностике. "Решение Botkin.AI имеет отличные перспективы для масштабирования на локальном и международных рынках", отметил он.