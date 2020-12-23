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В 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум трудоспособного населения

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, с 1 января он составит 12 792 рубля
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2021 году впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Это коснется почти 3,9 млн россиян, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля, или с ростом на 5,5%. При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан", - сказала вице-премьер.

Голикова пообещала, что также будут сохранены достигнутые целевые соотношения в зарплате категорий бюджетников, которые предусмотрены майскими указами 2012 года.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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