В Краснодарском крае самозанятым разрешили арендовать госимущество наравне с МСП

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии в среду приняли поправки к краевому законодательству, разрешающие самозанятым арендовать имущество, находящееся в госсобственности, наравне с субъектами МСП, сообщил журналистам по итогам очередной сессии председатель краевого законодательного собрания Юрий Бурлачко.

С 1 июля на территории края начал действовать новый специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". В ноябре сообщалось, что власти Краснодарского края намерены приравнять самозанятых жителей региона к субъектам малого бизнеса с целью оказания им мер государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса.

"На майской сессии этого года мы приняли закон о специальном налоговом режиме, налоге на профессиональный доход, на сегодня их уже более 35 тысяч человек. Нам необходимо создавать благоприятные условия для развития самозанятости в крае, особенно в нынешнее непростое время. Плательщики налога на профессиональный доход получат возможность поддержки в форме пользования или аренды имущества, находящегося в государственной собственности", - сказал Бурлачко.

В ходе сессии в среду депутаты приняли поправки к закону Краснодарского края "О развитии малого и среднего предпринимательства", позволяющие оказывать меры господдержки самозанятым. По данным пресс-службы заксобрания, плательщики налога на профессиональный доход наравне с предприятиями малого и среднего бизнеса в качестве меры господдержки теперь смогут пользоваться госимуществом региона.