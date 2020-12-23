Госдума одобрила в I чтении расширение использования ипотечных льгот для многодетных

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей - эта программа может быть распространена и на кредиты на строительство или покупку недостроенного дома. Законопроект был инициирован правительством РФ.

"Предлагается уточнить цели предоставления ипотечного кредита (займа), в отношении которого могут быть предоставлены меры государственной поддержки. <...> Предусматривается, что целью ипотечного кредита может быть строительство объекта индивидуального жилищного строительства и приобретение объекта незавершенного строительства", - говорится в пояснительной записке к документу.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Как сообщал ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, этой льготой уже воспользовались почти 50 тыс. российских семей.

Согласно законопроекту, многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

Кроме того, согласно пояснительной записке, получить господдержку можно будет также по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.