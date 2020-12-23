Инвестиции в промышленность Пензенской области выросли в этом году до 10 млрд рублей

ПЕНЗА, 23 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в промышленность Пензенской области увеличился в 2020 году в 1,7 раза - до 10 млрд рублей, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Объем инвестиций промышленных предприятий вырос в 1,7 раза, превысив 10 млрд рублей. По итогам года создано более 380 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Общая сумма финансирования по программам Фонда содействия инновациям, которые реализуются в Пензенской области, выросла почти в два раза - до 139 млн рублей. "21 молодежный проект получил гранты на 10,5 млн рублей. Пензенская область занимает третье место в РФ по числу действующих центров молодежного инновационного творчества и третье в ПФО по объемам средств, привлеченных из Фонда содействия инновациям", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Пензенской области, в центрах молодежного инновационного творчества занимаются более 10 тыс. детей. "Это талантливые школьники, которые через несколько лет станут кадровым резервом наших предприятий и будут реализовывать инновационные проекты уже на предприятиях. Это смена, поэтому нужно уделять их развитию еще больше внимания", - приводятся в сообщении слова Белозерцева.

В этом году благодаря грантам и субсидиям на сумму около 3 млн рублей в центрах обновили и модернизировали оборудование.

По итогам 11 месяцев этого года индекс промышленного производства Пензенской области увеличился на 10%, по этому показателю регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе и восьмое в России. Объем отгруженной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14,6% - до 242 млрд рублей. Объем экспорта промышленных предприятий вырос до $218,5 млн.