Путин призвал кабмин "вытаскивать людей из трущоб", работая над расселением ветхого жилья

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству особое внимание уделить проблеме расселения ветхого жилья. Он призвал "вытаскивать людей из трущоб", выступая на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Президент заметил, что в кабмине прекрасно знают, "что это такое, как к этому подходить". Тем не менее, он попросил обратить на эту проблему особое внимание. "У нас программы соответствующие были, они в известной степени продолжаются, но мы не можем забыть об этом и забыть об этой категории наших граждан, в сторону отодвинуть, как будто мы не замечаем, что там происходит", - заметил президент. Путин также добавил, что считает этот аспект очень важным. "Прошу и вас и все руководство правительства иметь это в виду", - поручил он Хуснуллину.