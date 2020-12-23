Объем поддержки нижегородских перевозчиков составит 1,1 млрд рублей по итогам года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области направят более 1,1 млрд рублей по итогам 2020 года на поддержку муниципальных и частных компаний-перевозчиков, а также предприятий, эксплуатирующих автостанции и автовокзалы. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона.

"Нижегородская область выделит 664 млн рублей из бюджета на поддержку пассажирских автотранспортных предприятий. <...> Из областного бюджета на их поддержку уже было направлено около 490 млн рублей. С учетом еще 664 млн общий объем мер поддержки превысит 1,1 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, субсидии получат муниципалитеты в рамках комплекса мер поддержки отрасли, разработанного весной. "Список предприятий, как муниципальных, так и частных, уже сформирован в региональном министерстве транспорта. В него вошли 58 перевозчиков. Средства они смогут направить на компенсацию части затрат на закупку горюче-смазочных материалов, на оплату электроэнергии и выплату зарплаты сотрудникам", - цитирует пресс-служба Никитина.

Субсидии также получат две компании, которые эксплуатируют автостанции и автовокзалы в Нижнем Новгороде, Кстове, Воротынце и Лыскове.

Претендовавшие на субсидии компании не должны были допускать нарушения, в том числе требования Роспотребнадзора, обязаны выплачивать зарплату не ниже МРОТ, фиксировать наличные платежи и иметь в наличии систему ГЛОНАСС.

Ранее автотранспортные предприятия в Нижегородской области освободили от транспортного налога за налоговый период 2020 года, а индивидуальных предпринимателей - за период 2019 года. Комплекс мер, как рассчитывают региональные власти, позволит поддержать отрасль, вошедшую в перечень наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса.