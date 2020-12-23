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Минтруд прорабатывает вопрос об упрощении выписки из индивидуального лицевого счета ПФР

По словам замминистра труда и соцзащиты Андрея Пудова, важно, чтобы соответствующий документ носил не только исключительно юридический характер, но и был понятен людям без юридического образования

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ прорабатывает вопрос об упрощении выписки из индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России. Об этом в среду заявил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов на пленарном заседании в Госдуме.

"Мы не просто обсуждаем, мы сейчас делаем с тем, чтобы даже упростить выписку из индивидуального лицевого счета, чтобы она стала более понятна. То есть там такой сложный баланс между юридическим текстом, который обязательно должен быть, и с тем, чтобы он был более доступен для понимания", - сказал он, отвечая на вопрос депутата, рассматривается ли возможность упрощения для понимания граждан того, как складывается их пенсионная история.

По словам замминистра, в настоящее время такая форма отрабатывается.

"Это действительно важно, чтобы этот документ носил не только исключительно юридический характер, но еще характер для понимания человека, не юриста", - добавил Пудов.

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