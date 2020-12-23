WSJ: Apple удалит тысячи видеоигр со своей платформы в Китае по требованию властей

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Американская компания Apple удалит тысячи видеоигр со своей платформы в Китае, по мере того как местные власти ужесточают требования к содержанию таких приложений. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Такие действия Apple, отмечает издание, "иллюстрируют уязвимость технологического гиганта перед давлением государства на его бизнес". Компания, как стало известно газете, предупредила в декабре китайских разработчиков об угрозе удаления из ее магазина приложений новых поступлений платных игр, как это было сделано ранее в текущем году.

"Четыре года назад, - говорится в публикации, - китайское правительство стало требовать лицензирования видеоигр до их предложения, однако разработчикам удавалось обходить это требование в магазине приложений Apple. Компания не сообщила, почему сохранялась эта лазейка или почему компания начала ее закрывать в этому году".

Иностранные разработчики компьютерных программ, пишет издание, сожалеют по поводу этого изменения и сетуют на то, что им становится все сложнее получать одобрение китайских властей для своих игр в этой стране.