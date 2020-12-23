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Путин заявил, что необходимо "инфраструктурно сшивать" огромную территорию России

Необходимо "инфраструктурно сшивать" огромную территорию России - Путин.

В России намерены ежегодно выдавать 700 млрд рублей кредитов для МСП по сниженной ставке
По словам вице-премьера Андрея Белоусова, за четыре года охват этой программой составит не менее 2 млн человек
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