{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин считает необходимым увеличить субсидирование региональных авиаперевозок

Путин считает необходимым увеличить субсидирование региональных авиаперевозок.

Москва и Минск могут договориться об условиях поставок газа до конца 2020 года
Посол Белоруссии в России рассказал, что очередной раунд переговоров с "Газпромом" о цене на газ планируется на 24 декабря
Читать полностью