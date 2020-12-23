Путин поручил расширить практику выпуска инфраструктурных облигаций по примеру РЖД

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал хорошей практикой выпуск инфраструктурных облигаций, проведенный АО "Российские железные дороги" (РЖД), и призвал расширять применение этого инструмента. Такую позицию глава государства обозначил в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Хорошая практика - выпуск инфраструктурных облигаций, то, что сделала [компания] РЖД, - заметил президент. - Нужно эту практику расширять. Конечно, проработать нужно по каждому вопросу".

Он обратил внимание на то, что РЖД реализовала выпуск облигаций "не сама по себе, а при поддержке правительства". Президент также поблагодарил за эту работу Минфин России. "Министерство финансов дало гарантии. Без этих гарантий государству эту программу не удалось бы осуществить, - пояснил он. - Там, насколько я понимаю, и ВЭБ поучаствовал, и так далее".

В начале июня ЦБ зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД объемом до 370 млрд рублей. Инвестпрограмма холдинга на 2020 год составляет 642 млрд рублей.