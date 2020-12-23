Туроператоры просят кабмин продлить мораторий на возбуждение в отрасли дел о банкротстве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложениями о новых мерах поддержки отрасли, включая продление моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредитора. Выдержки из письма опубликованы на сайте АТОР.

"В АТОР считают, что эффективной поддержкой туротрасли могло бы стать продление сроков действующего моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. В АТОР предлагают продлить мораторий на банкротство туркомпаний на срок действия постановления правительства от 20.07.2020 г. № 1073 о переносе сроков выполнения обязательств по приобретенным до пандемии турам - то есть до конца 2021 года", - отмечается в сообщении ассоциации.

Эта мера поддержки позволит туроператорам распределять финансовую нагрузку и исполнять обязательства перед потребителями в режиме, не допускающем сбои в текущей деятельности, считают авторы письма. При этом туроператоры подчеркивают, что не выполнили обязательства перед туристами только по путешествиям, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Другие предложения

Туроператоры также просят сократить размер отчислений в фонд персональной ответственности на базе "Турпомощи" до 1 рубля. Такие взносы должны делать туроператоры в сфере выездного туризма, при этом в связи с ограничениями из-за пандемии большинство туроператоров переориентировалось на внутренний туризм, указали в АТОР.

"В ином случае для многих туроператоров размер взноса будет выражаться многомиллионной суммой, которую придется изъять из оборота и, по сути, заблокировать на счету "Турпомощи", в то время как эти средства туроператоры могут использовать для исполнения обязательств по не состоявшимся из-за пандемии турам", - поясняется в письме.

Туроператоры также просят рассмотреть возможность отменить для туристических компаний в 2021 году часть налогов, авансовых платежей по налогам и страховым взносам, а также поддержать их с кредитами на выплату заработной платы.