{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума одобрила в I чтении штрафы за нарушение условий лицензии на разработку недр

Законопроект предусматривает возможность привлечения к административной ответственности за нарушение вне зависимости от факта пользования недрами

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволяет привлекать к административной ответственности лиц за нарушение условий лицензии на пользование недрами даже при условии, что работы не начинались.

Инициатором внесения законопроекта выступил Государственный совет Республики Татарстан. Документом предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности за нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, или требований утвержденного технического проекта вне зависимости от факта пользования недрами.

Для граждан штраф составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Теги
Россия
Путин считает "пограничный налог" стран ЕС проявлением недобросовестной конкуренции
Читать полностью