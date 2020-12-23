Новую версию портала госуслуг запустят в марте 2021 года

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Новая, более технологически развитая версия портала госуслуг будет запущена в марте 2021 года. Об этом сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В марте мы запускаем новую версию портала госуслуг. Мы его серьезно усилили для того, чтобы очевидно растущий спрос, который мы видим, был технологически обеспечен и ничто не обвалилось", - сказал он.

В докладе президенту РФ Владимиру Путину Чернышенко отметил, что сейчас на портале госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан - это "самая мобильная и активная часть населения". "Им уже оказано в этом году более 175 млн услуг - почти на четверть больше, чем в прошлом году", - добавил вице-премьер.

Самыми популярными услугами, по его словам, стали запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, выплаты на детей. "В среднем в день на портал или через мобильное приложение заходят более 5 млн посетителей, которые получают 550 тыс. электронных услуг", - добавил Чернышенко.

Ранее глава "Ростелекома" (компания является оператором портала госуслуг) Михаил Осеевский говорил, что основные работы по новой версии портала планируется завершить до конца 2020 года. По словам Осеевского, компания ставит перед собой задачу, чтобы портал мог предоставлять не менее 100 млн услуг в сутки.