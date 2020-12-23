Дума вводит штрафы до 200 тыс. рублей за продажу техники без предустановки российского ПО

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах до 200 тыс. рублей за продажу отдельных видов электронных устройств без предустановленных российских программ и приложений.

Согласно поправке в Кодекс об административных правонарушениях, "продажа отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с нарушением установленного законодательством" требования о предварительной установке российских программ повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля текущего года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря Госдума приняла закон, согласно которому еще на три месяца откладывается срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО.

Ранее Минцифры РФ сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них приложения Mail.ru Group и "Яндекса", "Госуслуги" и платежная система "Мир".

В ходе заседания зампредседателя профильного комитета по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин заметил, что "порядок составления и ведения перечня российских программ для ЭВМ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определяются правительством РФ", однако пока эти акты не готовы, что не позволяет определять виновных по проектируемой статье.

"Перечень правительством еще не утвержден, а принятие данного законопроекта в окончательном чтении возможно только после этого", - резюмировал депутат.