{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Дума вводит штрафы до 200 тыс. рублей за продажу техники без предустановки российского ПО

Ранее Минцифры сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки. Среди них приложения Mail.ru Group и "Яндекса", "Госуслуги" и платежная система "Мир"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах до 200 тыс. рублей за продажу отдельных видов электронных устройств без предустановленных российских программ и приложений.

Согласно поправке в Кодекс об административных правонарушениях, "продажа отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с нарушением установленного законодательством" требования о предварительной установке российских программ повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля текущего года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря Госдума приняла закон, согласно которому еще на три месяца откладывается срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО.

Ранее Минцифры РФ сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них приложения Mail.ru Group и "Яндекса", "Госуслуги" и платежная система "Мир".

В ходе заседания зампредседателя профильного комитета по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин заметил, что "порядок составления и ведения перечня российских программ для ЭВМ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определяются правительством РФ", однако пока эти акты не готовы, что не позволяет определять виновных по проектируемой статье.

"Перечень правительством еще не утвержден, а принятие данного законопроекта в окончательном чтении возможно только после этого", - резюмировал депутат.

Теги
Россия
Путин считает "пограничный налог" стран ЕС проявлением недобросовестной конкуренции
Читать полностью