Консорциум с участием "Лукойла" открыл новое месторождение нефти в Египте

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Консорциум компаний с участием итальянской Eni и российского "Лукойла" открыл новое месторождение нефти на концессии Meleiha в Египте, сообщает итальянская компания.

Новые запасы удалось открыть всего в полутора километрах от действующих месторождений. Дебит эксплуатационных скважин уже стабилизировался на объеме 5,5 тыс. баррелей в сутки. По расчетам Eni, новое месторождение может добавить 10 тыс. баррелей в сутки добычи к уже существующим объемам.

"Лукойл" является участником проекта Meleiha в Египте (Западная пустыня) со сроком действия контракта до 2024 года. Компания вошла в него в 1995 году. В настоящее время в нем участвуют: Eni - 38% (оператор), "Лукойл" - 12% и египетская EGPC - 50%.