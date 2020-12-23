Минфин назвал сложным вопрос передачи выплат неработающим на федеральный уровень

Минфин России считает сложным вопрос передачи выплат неработающим гражданам на федеральный уровень: это потребует перераспределения сотен миллиардов рублей, заявил глава министерства Антон Силуанов.

"Есть глобальные предложения, такие, как поднятие обязательства по неработающему населению, платы за неработающее население, на федеральный уровень. Это сотни миллиардов рублей, и здесь без каких-то передачи и обмена расходными полномочими так просто не решишь, потому что это вопрос непростой", - сказал Силуанов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.