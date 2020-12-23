Путин поручил рассчитать значение базового периода для реализации целей нацразвития

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился рассчитать фактическое значение базового периода для реализации целей национального развития. Такое поручение он дал в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Говоря о перспективах работы по реализации национальных целей развития страны на период до 2030 года, глава государства отметил, что "планы выстроены достаточно профессионально", но появляются и новые показатели, по которым еще нет расчета фактических значений базового периода. "А если его нет, и если мы этого не сделаем, то тогда наши показатели немножко подвисают в воздухе, - констатировал Путин. - Поэтому нужно, безусловно, рассчитать этот базовый период и как можно быстрее, если это потребуется, внести необходимые корректировки в те планы, о которых мы сегодня говорим".

Президент пояснил, что имеет в виду уровень цифровой зрелости ключевых отраслей, социальной сферы, включая здравоохранение, образование, и т.д., сводный индекс обработки, сортировки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.