"Россети" установят в Красноярском крае в 2021 году более 14 тыс. "умных" счетчиков

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" внедрит в Красноярском крае в 2021 году 14,7 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"В 2020 году установлено 17,3 тыс. интеллектуальных систем учета. Более 105 тыс. точек учета в зоне ответственности Красноярского филиала на сегодня оснащены удаленным сбором показаний, что составляет 40% от их общего числа. На 2021 год запланировано к установке 14 685 "умных" счетчиков", - говорится в сообщении.

Группа реализует в крае пилотный проект "Цифровой Емельяновский РЭС". В рамках перехода на активно-адаптивную сеть смонтировано 38 реклоузеров, проведена реконструкция подстанции 35/10 кВ "Элита" и переходного пункта 10 кВ "Элита". Также в рамках проекта будет внедрена CIM-модель, обеспечена 100% наблюдаемость за счет организации основных и резервных каналов передачи данных, осуществлена модернизация центров питания.

Группа завершила реконструкция подстанции 110 кВ "Городская" в Канске. В 2020 году группа консолидировала 215 км линий электропередачи и 134 трансформаторных подстанций.

Показатели Красноярского филиала "Россети Сибирь" в регионе на точку поставки по средней продолжительности (SAIDI) и частоте прекращения передачи (SAIFI) энергии снизилась на 62% и 41% соответственно по сравнению с 2017 годом. Количество технологических нарушений на территории региона в 2020 году снизилось на 26% по сравнению с 2017 годом.

Финансирование инвестиционной программы 2020 года составляет 10,7 млрд рублей. Планируется ввод 44,4 МВА трансформаторной мощности и 368,5 км ЛЭП.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.