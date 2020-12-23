Путин: приватизацию надо вести аккуратно и только если она приносит значимые результаты

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Приватизацию нужно проводить аккуратно и только если она принесет значимые и понятные результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы действуем очень аккуратно, - сказал он, комментируя слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о рисках для стабильности экономики РФ от приватизации. - Это нужно делать только тогда и там, где эти приватизационные процессы приносят значимый и понятный вклад в развитие соответствующей отрасли".

"Мы не делаем это в погоне за деньгами, чтобы во что бы то ни стало получить какой-то выигрыш от реализации госимущества. В ключевых отраслях мы делаем это крайне аккуратно, сохраняя там, где нужно, контроль со стороны государства", - заверил президент.