СМИ: зимняя тропическая ярмарка стала "локомотивом" усиления глобальных связей Хайнаня

ХАЙКОУ, 23 декабря. /ТАСС/. Международная зимняя торговая ярмарка тропической сельскохозяйственной продукции в городе Хайкоу стала для южнокитайской провинции Хайнань "локомотивом" развития, способствующим укреплению важных торгово-экономических связей острова с другими странами. Такую оценку дало издание "Наньго душибао" этому масштабному мероприятию.

"Проводимая на Хайнане ярмарка постоянно содействует укреплению рыночных механизмов. <...> В этом году она повлияла на развитие всех направлений [международного сотрудничества в аграрной сфере]", - рассказал журналистам заместитель главы регионального департамента сельского хозяйства и деревни Чжао Инцзе.

Помимо хайнаньской продукции на ярмарке были представлены товары из целого ряда стран Европы и Азии: вьетнамский кофе, монгольская сушеная говядина, французские вина и болгарское масло из лепестков розы. По словам организаторов, многообразие импортной номенклатуры, представленной на выставочных стендах мероприятия, увеличивается из года в год. Одним из важных стимулов, как они отмечают, стала китайская инициатива "Один пояс - один путь", содействующая налаживанию трансграничных партнерских контактов.

Как утверждают иностранные участники, ярмарка на Хайнане позволяет им не только найти новых поставщиков и более удобные каналы для сбыта своей продукции, но и укрепить важные межотраслевые связи с целью расширения бизнеса. Более того, одновременно происходит формирование новых брендов производимых на острове сельхозтоваров, которые становятся все более узнаваемыми на внешних рынках.

Международная зимняя ярмарка проводится на Хайнане ежегодно с 1998 года, на этот раз она состоялась 18-22 декабря. В выставке приняли участие свыше 5,1 тыс. человек - представители 2,2 тыс. китайских компаний и 110 предприятий из более 30 стран и регионов. За пять дней мероприятие посетили свыше 279 тыс. жителей и гостей провинции, оформивших сделки для поставок продукции на сумму 67,8 млрд юаней (порядка $10,3 млрд по текущему курсу). Кроме того, были подписаны 79 инвестиционных соглашений о сотрудничестве в аграрной сфере на сумму 2,3 млрд юаней (свыше $350 млн).