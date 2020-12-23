Путин поручил проработать детали наполнения муниципальных бюджетов

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, возглавляющему рабочую группу Госсовета "Экономика и финансы", вместе с правительством проработать детали по возможностям наполнения муниципальных бюджетов.

"Побудительный мотив, а именно - наполнение муниципальных бюджетов источниками доходов дополнительными - очень благородный. Мы это все понимаем, сами об этом думаем. Пожалуйста, проработайте с коллегами из правительства детали, потому что в них и кроются большие проблемы", - обратился глава государства к Текслеру.

Руководитель региона выступил в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с предложением о разделении налога, который платят самозанятые от профессионального дохода, на муниципальный и региональный уровни. Эта идея вызвала вопросы у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который попросил уточнений, что именно имеется в виду. "Хочет расщепить их", - предположил Путин.

"Это очень сложно сделать. Я бы хотел узнать, как собираются коллеги "щепить", - заметил глава кабинета министров. Он пояснил, что "в мобильном приложении реализована регистрация по региональному принципу - то есть, человек говорит о том, что он в Московской области, Калужской области или где-то еще зарегистрирован, далее "щепить" его по муниципалитетам невозможно". "Фактически это означает, что при совершении любой операции человек должен указывать соответствующие коды муниципального образования, классификатор адресов - это будет невозможно", - предупредил председатель правительства.

По мнению Мишустина, "это не технический вопрос, а смысловой". "Если таксист перевез из одного муниципалитета в другой, он в какой бюджет будет зачислять этот налог?" - привел пример глава кабмина. На его взгляд, "это невозможно выяснить". Мишустин отметил, что эта тема долго обсуждалась в правительстве, поэтому налог был сделан "стопроцентно региональным". "Это важный вопрос, и в поручениях [по итогам нынешнего заседания] я хотел бы отметить, чтобы мы это еще раз обсудили", - сказал премьер.