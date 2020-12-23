"Россети" использовали прототипы цифровых двойников ЛЭП в Карелии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" смоделировала прототипы цифровых двойников линий электропередачи в рамках проекта "Цифровая ЛЭП" в Карелии. Об этом сообщил Telegram-канал группы

"Впервые в Карелии в рамках пилотного проекта "Цифровая ЛЭП" смоделированы прототипы цифровых двойников линий электропередачи. Их создание стало результатом успешного применения роботизированного комплекса в Суоярвском районе", - говорится в сообщении.

Три воздушные линии обследованы с помощью камер высокого разрешения, лазерного и магнитного сканирования. Разработана 3D-карта ЛЭП и охранных зон. Специалисты получили доступ к труднодоступным участкам линий.

В "Олонец - Лодейное поле" смонтирована "умная" система мониторинга ЛЭП. Она воспринимает звуки и вибрации через оптоволокно и идентифицирует их источник - искусственный интеллект помогает выявлять риски технологических нарушений.

Группа завершила модернизацию коммутационного оборудования 330 кВ "Кондопога" мощностью 240 МВА. До конца 2021 года на объекте планируется установка микропроцессорной релейной защиты. Ведется строительство новой высоковольтной ЛЭП 330 кВ "Петрозаводская - Тихвин - Литейный". Трасса пройдет по территории Пряжинского и Прионежского районов Карелии, Подпорожского, Лодейнопольского и Тихвинского районов Ленинградской области. Протяженность линии составит 331,9 км. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Показатели "Россети Северо-Запад" по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии снизились на 52% и 37% соответственно к 2019 году Количество технологических нарушений в 2020 году в сети выше 0,4 кВ региона сократилось на 25% к 2019 году Финансирования инвестиционной программы 2020 году составляет 6,7 млрд рублей с вводом 5,2 МВА трансформаторной мощности и 241,5 км ЛЭП.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.