Объемы торгов Мосбиржи в 2020 году станут рекордными за всю историю торговой площадки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объемы торгов на Московской бирже к концу декабря 2020 года достигли 924 трлн рублей и станут рекордными за всю историю торговой площадки. Об этом рассказал глава биржи Юрий Денисов в рамках встречи с журналистами.

Предыдущий рекорд по всем рынкам был зафиксирован в России в 2017 году, тогда данный показатель составил 887,6 трлн рублей за весь год.

"Хотя год еще не закончился, можно уже сейчас с уверенностью говорить, что совокупные объемы торгов на всех рынках за 2020 год будут рекордными за всю историю Мосбиржи", - сказал Юрий Денисов, добавив, что заметному оживлению торговли на финансовых рынках способствовал в том числе режим самоизоляции. "У людей появилось больше времени, появилась возможности развивать цифровые технологии дома и получать непосредственно опыт, как открыть брокерский счет, не выходя из дома", - пояснил он.

По состоянию на сегодняшний день, совокупные объемы торгов Мосбиржи по сравнению прошлым годом выросли на 18% и достигли 924 трлн рублей, также сказал он. Абсолютным рекордсменом стал рынок акций, рост объемов которого достиг 93%. В то же время, срочный рынок вырос на 57%, валютный рынок - на 43%, драгметаллов - на 50%, денежный рынок - на 23%, облигаций - на 5%.

Количество клиентов-физлиц на Мосбирже к концу декабря достигло 8,5 млн, а индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) - 3,4 млн. В 2020 году Мосбиржа открыла 1,7 млн ИИС. "Если в прошлом году мы с вами гордились, что на рынок пришло 1,5 млн физических лиц, то в этом году на рынок пришло 4,7 млн физических лиц. Это суммарно больше, чем за все предыдущие годы", - отметил Денисов.

Он добавил, что на текущий момент количество активных клиентов торговой площадки (производящих минимум одну сделку в месяц) составляет 1,3 млн человек, за год увеличившись в четыре раза. Это примерно 17% от общего количества клиентов-физлиц торговой площадки. В то же время около 30-40% счетов являются зафондированными.

В корпоративных размещениях облигаций доля физлиц увеличилась в 1,5 раза и на текущий момент составляет 18%.