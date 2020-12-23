Путин считает "пограничный налог" стран ЕС проявлением недобросовестной конкуренции

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что "пограничный налог" Евросоюза содержит элемент лукавства и может быть проявлением недобросовестной конкуренции. Такое мнение он высказал, выступая на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Вы наверняка слышали о так называемом пограничном налоге, который собираются вводить в странах ЕС. Не знаю, насколько это обосновано, но собираются высчитывать в каждом товаре уровень углеводородного сырья, которое было истрачено, израсходовано на производство того или иного товара и в соответствии с этим выстраивать определенную таможенную политику. Я думаю, что здесь есть элемент лукавства, конечно, и попытка использовать, как мы говорим, недобросовестные средства конкуренции", - заметил Путин.