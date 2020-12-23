Госкомиссия по противодействию фальсификату одобрила маркировку воды в России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на заседании в среду одобрила проект распоряжения правительства РФ о включении бутилированной воды в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"В рамках Госкомиссии был одобрен проект распоряжения правительства о включении бутилированной воды в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Минпромторге, сейчас продолжается эксперимент по маркировке минеральной и питьевой воды, который завершится 1 марта 2021 года. Конкретный срок введения обязательной маркировки будет определен правительством по результатам эксперимента.

На протяжении года по вопросу маркировки минеральной и питьевой воды работала Межведомственная отраслевая рабочая группа по противодействию незаконному обороту продукции пищевой промышленности при Государственной комиссии. В рамках деятельности группы был разработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды. Кроме того, как сообщили в Минпромторге, интерес и вовлеченность продемонстрировал Совет Федерации. Проработка вопросов ведется на площадке специально созданной рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды. На парламентских слушаниях Совета Федерации, которые состоялись 25 ноября, было отмечено, что проблема незаконного оборота воды носит комплексный характер и охватывает сферы здравоохранения, технического регулирования, лицензирования и аккредитации, патентного права, учета источников добычи минеральной и природной воды.

"Действенным инструментом обеления рынка должна стать маркировка бутилированной воды. Пока она идет в экспериментальном режиме и вынужден сказать о том, что крупные производители неохотно к нему присоединяются. Такая инертность сегодня может повлечь проблемы завтра, когда маркировка может стать обязательной. У нас, к сожалению, есть негативные примеры такой запоздалой реакции", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

В частности, он отметил, что по молочной продукции многие производители ждали до девяти месяцев, чтобы присоединиться к эксперименту. Учитывая масштаб маркировки и планы расширить ее на многие товары, нам нужно избежать подобного в будущем. И это, в первую очередь, в интересах самих производителей" - подчеркнул Мантуров.