Банк России не видит рисков дефляции в российской экономике

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Банк России не видит риски дефляции в России и ожидает стабилизацию инфляции в РФ на целевом уровне 4% не позднее 2022 года, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая в рамках Российского экономического конгресса.

"На сегодняшний день мы не видим риска дефляции. Сейчас Банк России не видит ни риска дефляции, ни даже устойчивого отклонения вниз инфляции от цели, которое могло бы опустить инфляционные ожидания ниже нашей цели. Наш прогноз и прогноз других экономистов предполагает стабилизацию инфляции вблизи 4% самое позднее в 2022 году", - сказал он.