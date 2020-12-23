ФАС признала незаконной рекламу тест-полосок для определения антител к COVID-19

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала рекламу тест-полосок для определения антител к COVID-19 на "Яндекс.Директ" нарушающей законодательство. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Решение приняла ФАС России в отношении рекламы, распространявшейся сервисом "Яндекс.Директ". Согласно закону о рекламе реклама медицинских изделий не должна гарантировать их положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий. Однако, как установила комиссия ФАС России, ООО "РФИД-Ленд" нарушило это требование в рекламе тест-кассет для быстрого определения COVID-19 lgG/lgM", - отмечается в сообщении.

Реклама распространялась в июле на сайте поисковой системы Rambler. При наборе в строке поиска словосочетания "полоска тест на коронавирус" под строкой поиска появлялась контекстная реклама экспресс-теста на обнаружение антител IgM/IgG к коронавирусу COVID-19. Рекламное объявление являлось гиперссылкой для перехода на сайт интернет-магазина и сообщало о высокой точности теста: 98,6% за 10 минут.

Однако, такая информация в рекламе гарантирует эффективность тест-полоски, что недопустимо с точки зрения законодательства о рекламе. Комиссия ФАС России выдала компании "РФИД-Ленд" как рекламодателю ненадлежащей рекламы предписание о прекращении нарушения. Организации грозит административный штраф.