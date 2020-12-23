МОСКВА, 23 декабря./ТАСС/. Автоконцерн Hyundai приостанавливает поставки автомобилей в Россию на новогодние праздники, они будут возобновлены 11 января 2021 года, говорится на сайте онлайн-шоурума компании.

"В связи с приближающимися новогодними нерабочими праздничными днями поставки автомобилей приостанавливаются и будут возобновлены 11.01.2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее в Hyundai сообщали о "легком дефиците автомобилей" у российских дилеров.

При этом в конце 2021 года компания намерена начать поставки в Россиию электромобилей. Первым для россиян станет доступен концептуальный электрокар Hyundai 45, отмечал управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев. Основным рынком продаж электрокаров в России автоконцерн видит Москву, а также курортный город Сочи.

Продажи Hyundai на российском авторынке в 2020 году составят 163 тыс. машин, уверены в компании. 2019 году автоконцерн закончил с результатом 178,8 тыс. проданных машин. Завод автоконцерна под Санкт-Петербургом является вторым крупнейшим автопроизводством в России, выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.