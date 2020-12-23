Краснодар выпустил муниципальные облигации

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Мэрия Краснодара разместила муниципальные облигации, итоги будут подведены в течение нескольких дней. Направить средства, полученные от облигаций, планируется в дорожный фонд города, сообщил глава Краснодара Евгений Первышов в ходе пресс-конференции в среду.

"По муниципальным облигациям. Вчера были облигации размещены, у нас были предложения по покупке облигаций муниципального образования город Краснодар. В течение нескольких дней будут подведены итоги", - сказал Первышов.

Он уточнил, что средства, которые поступят от выпуска облигаций, будут направлены в дорожный фонд города.

"По тем цифрам, которые я видел, по предложениям мы получили процентные ставки, по нашим облигациям, ниже тех кредитных займов, которые в городе у нас есть", - отметил глава города, объяснив, что общая процентная ставка по коммерческим кредитам составляет около 7,2%, тогда как по облигациям она не превышает 7%.

В пресс-службе городской администрации ТАСС уточнили, что объем эмиссии составляет 1,6 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет. Размещение выпуска облигаций состоится 24 декабря на Московской Бирже. Срок обращения облигаций составляет 1 825 дней с даты начала размещения.

Кроме того, глава города сообщил, что доходная часть бюджета в этом году составила около 40 млрд рублей, из которых 20 млрд - собственные доходы.