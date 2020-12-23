Эксперты: государство и молочная отрасль учли интересы друг друга в вопросе маркировки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Представители молочной отрасли и госструктур, занимающихся внедрением маркировки, сходятся во мнении, что сторонам удалось найти компромисс в вопросе перехода к обязательной маркировке молочной продукции. Об этом рассказали ТАСС представители Минпромторга РФ, Молочного союза России, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), компании PepsiCo, а также Центра поддержки перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Нужно отметить шаги навстречу, которые сделали и регуляторы, и оператор, и представители отрасли. Например, найдено решение по передаче печати кодов маркировки в типографии - это минус затраты на оборудование на производстве. Дополнительно с отраслью прорабатывались вопросы движения товара от производства, склада до магазина, и в новой дорожной карте найден компромиссный вариант", - рассказали ТАСС в Минпромторге РФ.

В министерстве отмечают, что система маркировки интегрирована с системой ветеринарной сертификации продукции "Меркурий", что также упрощает работу для бизнеса, фактически создает систему "одного окна".

"Учтено, что скоропортящаяся продукция может отгружаться с завода непосредственно в торговую сеть, поэтому объемно-артикульной прослеживаемости достаточно. Кроме того, в диалоге с бизнес-сообществом решено не маркировать детское и лечебное питание. Такая выработка совместных решений говорит о возможности качественной подготовки участников", - рассказали в Минпромторге.

В PepsiCo также отмечают, что в ходе обсуждения введения системы маркировки были приняты компромиссные решения.

"Компания PepsiCo как ответственный производитель, строго соблюдающий все нормы законодательства, в установленные сроки внедрит маркировку продукции, мы уже подключились к эксперименту. Позитивным является тот факт, что практически все замечания со стороны индустрии были учтены в финальном документе", - рассказали ТАСС в компании.

Заинтересованность в прозрачности рынка

В АКОРТ отмечают свою заинтересованность в прозрачности рынка, к которой ведет обязательная маркировка.

"Мы технически готовы к внедрению маркировки молочной продукции, другие ретейлеры также готовы к нововведению. Маркировка продукции - это государственное решение, которое было принято для прозрачности рынка", - сказала ТАСС сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова.

Председатель совета директоров Молочного союза России Людмила Маницкая также говорит о том, что отрасль страдает от незаконного оборота молочной продукции.

"На мой взгляд, отрасль пока что до конца не готова к внедрению маркировки молочной продукции, но готовится, многие ее участники уже применяют маркировку в пилотном режиме. Ее введение, по сути, является продолжением системы ветеринарной сертификации продукции "Меркурий", благодаря которой удалось обнаружить более 3 тысяч заводов-фантомов, тянущих отрасль вниз", - сказала она.

В ЦРПТ подчеркивают и заинтересованность потребителя в прозрачности рынка.

"Потребитель сам сможет проверять легальность и качество мгновенно, просто просканировав код мобильным приложением "Честный знак". Он даст не только данные о производителе, но и данные об окончании срока годности, и сертификат", - рассказали ТАСС в ЦРПТ.

Поэтапный переход к маркировке

Согласно постановлению правительства РФ, эксперимент по маркировке готовой молочной продукции проводится с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. Система заработает в добровольном формате 20 января 2021 года. При этом коды будут бесплатными до наступления режима обязательной маркировки.

Вывод молочной продукции из оборота через кассу станет обязательным с 1 декабря 2021 года. Предусмотрена отсрочка до 1 декабря 2022 года для фермеров, реализующих продукцию через собственную розницу.

С 1 сентября 2022 года будет введен режим полной прослеживаемости молочной продукции через систему маркировки, прослеживаемость будет реализовываться посредством объемно-сортового принципа. С 1 декабря 2023 года наступит последний этап - обязательная полная поэкземплярная прослеживаемость для товаров сроком годности более 40 дней, при этом для скоропортящихся продуктов (со сроком годности до 40 дней) сохранится объемно-сортовой учет.

Не будут маркироваться товары весом до 30 г, питание для детей до 3 лет, специализированное и профилактическое питание. Также не будут маркироваться остатки продукции. Кроме того, товары, произведенные до даты наступления маркировки, могут продаваться до истечения срока годности.

"К внедрению маркировки молочной продукции система готова. Поэтапность введения означает, что у всех есть время выбрать лучшие решения, протестировать процессы отгрузки, доставки, приемки и так далее", - говорят в ЦРПТ.

Цифровизация отрасли

Еще одним следствием внедрения системы маркировки будет ускорение цифровизации молочной отрасли, подчеркивают в ЦРПТ.

"Введение маркировки позволит государству получать достоверную статистику и всю необходимую для осуществления незаметного контроля информацию, точно оценивать рынок, объемы потребления и производства, даже предпочтения потребителей. Маркировка молочной продукции - это продолжение усилий регулятора в лице Минсельхоза по цифровизации отрасли, переводу взаимодействия внутри молочной индустрии в электронный формат", - говорят в ЦРПТ.

По данным ЦРПТ на 21 декабря, уже более 8,5 тыс. участников оборота молочной продукции подключились к системе маркировки и зарегистрировались в системе "Честный знак".