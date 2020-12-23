Путин считает необходимым повышение МРОТ

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нужно по мере возможности повышать.

На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду глава государства напомнил о том, что недавно МРОТ был приравнен к прожиточному минимуму. "Это был значительный шаг, надо же действовать постепенно, поэтапно", - отметил Путин. По его словам, реализовать это решение "было не так просто".

"Но надо его (МРОТ) поднимать, это очевидная вещь", - подчеркнул президент. Он добавил, что МРОТ - это минимальная выплата, но власти исходят из того, что "у семей есть дополнительные доходы". "Хотя, конечно, бывают случаи, когда этого нет, это то, на что государство на всех уровнях должно обращать внимание", - указал президент.