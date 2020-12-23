Собянин предложил обязать регионы отчитываться по показателям национальных целей до 1 июня

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Регионам России предложено отчитываться по нескольким показателям выполнения национальных целей до 1 июня каждого года. Об этом сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет рабочую группу по направлению "Государственное и муниципальное управление".

"По вашему поручению мы разрабатываем показатели деятельности высших должностных лиц субъектов Российской федерации о выполнении указа президента РФ <...> по национальным целям. <…> Предлагаем ежегодно доклады по данным показателям предоставлять до 1 июня следующего года. Прошу поддержать эти предложения и дать поручение в кратчайшие сроки доработать и принести указ на вашу подпись", - сказал мэр, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

По его словам, проведена довольно большая работа с коллегами из правительства Российской Федерации, администрации президента, и она почти подошла к завершению. Было определено несколько ключевых принципов по формированию этих показателей. Для цели "Сохранение населения, здоровья и благополучия людей" предлагается включить четыре новых показателя: "Обеспечение устойчивого роста численности населения", "Повышение ожидаемой продолжительности жизни", "Снижение уровня бедности" и "Доля граждан, систематически занимающихся спортом".

Следующая национальная цель - это "Самореализация и развитие таланта". Тут предлагается включить четыре принципиально новых показателя, которых не было в предыдущем указе. Это "Формирование эффективной системы выявления поддержки, работоспособности и развития талантов у детей и молодежи", "Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью", "Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности", а также "Число посещений культурных мероприятий".

"Получается всего вместе с социологическими исследованиями 20 показателей, а в прошлом указе их было 15. <…> Предлагаем базовым показателем для расчета показателей на следующий год взять 2020 год. Так как этот год стал испытанием, многие вещи пересматриваем, заново понимаем и осознаем, в какой ситуации мы находимся. Ситуация сложная, но, как говорили коллеги, по многим показателям она даже лучше, чем в предыдущие годы, по многим - сложнее", - добавил Собянин.

"В экономике есть такой термин - экстенсивный путь развития. Здесь нужно, чтобы мы за количественным показателем не потеряли качество", - сказал Путин. Национальные проекты реализуются с 2019 года, и летом 2020 года были продлены до 2030 года.