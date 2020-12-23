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Путин: в России мало обустроенных земель для расширения программы "Дальневосточный гектар"

Президент не поддержал идею руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова о распространении программы на всю страну

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не поддержал идею руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Сергея Миронова о распространении программы "Дальневосточный гектар" на всю страну.

На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду Миронов заметил, что в России много земли и расширение программы "Дальневосточный гектар" может дать положительные результаты.

"По поводу того, что у нас земли много: земли-то много, но обустроенной земли, обеспеченной инфраструктурой, недостаточно, не хватает", - возразил глава государства. По его словам, "даже первые шаги по выделению дальневосточного гектара показали, что были случаи, когда давали [землю] в таком "неудобье", использовать эти гектары было совершенно невозможно". Президент признался, что не знает, удалось ли на данный момент решить эту проблему окончательно.

При этом Путин заверил, что власти будут предпринимать и дальше усилия для повышения уровня жизни на Дальнем Востоке. "И в сфере получения жилья, и в сфере доходов в целом", - сказал он, напомнив о действующих налоговых льготах и территориях опережающего развития в регионе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДальний Восток
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