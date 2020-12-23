"Сбер" открыл прием заявок на участие в детском конкурсе по искусственному интеллекту

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Прием заявок на объявленный "Сбером" Международный детский конкурс по искусственному интеллекту открыт, сообщила в среду пресс-служба банка.

Конкурс проводится совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта, участниками которого являются "Сбер", Mail.ru Group, "Газпром нефть", МТС, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Яндекс", объединившиеся для совместного развития компетенций в области искусственного интеллекта и ускоренного внедрения этих технологий в образовании, научных исследованиях и практической деятельности бизнеса.

"Открыт прием заявок школьников для участия в Международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей в 2021 году. Организатором конкурса выступает "Сбер" совместно с компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта. Участие в конкурсе могут принять школьники из всех стран мира, а лучшие встретятся в Москве в сентябре 2021 года на финале международного конкурса", - говорится в сообщении.

Участники будут соревноваться в нескольких направлениях, среди которых анализ данных зондирования Земли, образовательные технологии, безопасность, рекомендательные сервисы, финансы, робототехника, беспилотные аппараты, медицина. В "Сбере" подчеркивают, что на протяжении всего конкурса участников будут сопровождать эксперты мирового уровня от лидеров отрасли. Заочный этап конкурса начнется 31 января 2021 года. Заявку на участие можно оставить на сайте конкурса.

"Современных детей с самого раннего возраста окружают новые технологии, что позволяет им быстрее осваивать такие сферы, как искусственный интеллект. В некоторых странах мира этому учат, начиная с детского сада и школьной скамьи. В России это направление активно набирает обороты. По данным многих исследований, специалисты, сочетающие компетенции своих профессий с искусственным интеллектом, например дата-сайентисты, в XXI веке будут одними из самых востребованных", - цитируют в сообщении председателя правления "Сбера" Германа Грефа.

По словам Грефа, "Сбер" совместно с партнерами из Альянса в сфере искусственного интеллекта стремится предоставить больше возможностей учащимся и их преподавателям. "Уверен, что наши усилия позволят вывести Россию в лидеры в этой области уже в обозримом будущем, а участникам конкурса - поступить в лучшие вузы, построить карьеру и добиться больших успехов на этом поприще", - приводят в пресс-службе "Сбера" слова Грефа.