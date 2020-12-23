Кабмин поручил в 2021 году провести аукционы на новые участки недр в Красноярском крае

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поручило в 2021 году провести аукционы со спецусловиями на Турковский и Дерябинский участки недр в Красноярском крае для изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Соответствующее поручение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, стать участником аукциона сможет только компания, уже ведущая разработку нефтегазовых месторождений в арктической зоне Красноярского края. Стартовая цена аукциона на Дерябинский участок - 1,423 млрд рублей, на Турковский - 758 млн рублей. Победителем будет признан участник, предложивший максимальную цену.

На территории Турковского участка находится Ушаковское газовое месторождение. Запасы газа по категории С1 составляют 33,281 млрд куб. м, по категории С2 - 20,675 млрд куб. м. Прогнозные ресурсы нефти по категории D1 - 1 млн тонн, по категории D2 - 1,8 млн тонн.

Запасы газа Дерябинского газоконденсатного месторождения составляют 50,603 млрд кубю м по категории С1 и 4,093 млрд куб. м по категории С2; конденсата - 3,106 млн тонн по категории С1 и 0,328 млн тонн по категории С2.

Ранее провести аукционы на эти участки планировалось до конца текущего года. Как заявлял бывший глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, под спецусловия попадает попадает только компания "Роснефть".

29 июля "Норникель" и "Роснефть" достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения. В частности, компании предложили Минприроды включить в аукцион на Турковский участок (включая Ушаковское месторождение) требования о наличии действующих проектов в Арктике, а также обязательств осуществлять транспортировку газа по Северному морскому пути с использованием судов ледового класса российской постройки.

В случае приобретения лицензии на этот участок, "Роснефть" обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям "Норникеля" из запасов Ушаковского участка после начала его разработки, отмечалось в сообщении "Норникеля".

Кроме того, с октября 2020 года по апрель 2021 года "Роснефть" поставит по Северному морскому пути предприятиям ГМК в Норильском промышленном районе до 123,9 тыс. тонн нефтепродуктов. Сотрудничество компаний позволит высвободить значительную часть резервуарного парка ГМК в регионе для проведения комплексного обследования и модернизации инфраструктуры, отметили в "Норникеле".